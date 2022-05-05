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8 минут назад

После обновления в Windows 10 перестали работать скриншоты

Газета.Ru

После обновления Windows 10 в ОС перестала работать стандартная утилита для создания скриншотов Snip & Sketch, об этом пишет новостной портал Windows Latest.

После обновления в Windows 10 перестали работать скриншоты
Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что Microsoft уже признала проблему и изучает жалобы пользователей, по словам которых Skip & Sketch может "отказываться" делать снимок или вовсе не запускаться по нажатию комбинации клавиш Win + Shift + S. Баг в работе утилиты появился еще в начале февраля, когда Microsoft выпустила обновление ОС, однако обратили на него внимание только сейчас.

Пока компания работает над исправлением проблемы, но, когда оно будет готово, неизвестно. Портал также сообщает, что ошибка затрагивает конкретную программу, не лишая пользователя возможности прибегать к инструментам сторонних разработчиков.

Среди других проблем последнего обновления Windows 10 также можно назвать невозможность использования дисков восстановления системы, созданных в Windows 7 – подобная функциональность предусмотрена Microsoft. Его компания пока также не устранила.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что пользователи пожаловались на мерцающий экран в безопасном режиме Windows 11.

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