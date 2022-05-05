Умная кровать Xiaomi борется с храпом и анализирует качество сна

Китайский производитель техники Xiaomi продемонстрировал умную кровать 8H Feel Leather X Pro, об этом сообщает новостной портал Gizmochina.

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Среди функций устройства есть обнаружение и устранение храпа, считывание частоты сердечных сокращений во время сна, а также мониторинг движения тела в течение ночи. Две последние метрики помогают гаджету оценить качество сна пользователя.

Внутри устройства есть интеллектуальное ядро и сверхчувствительные датчики, которые и считывают все данные. Кровать также оснащена двумя бесшумными подъемными механизмами в районе спинки и ножек, которые поддерживают индивидуальную регулировку на 60° и 40° соответственно.

При обнаружении храпа 8H Feel Leather X Pro автоматически поднимает спинку на 15° и медленно регулирует изголовье для сна на боку, открывая дыхательные пути. Когда спящий перестает храпеть, конструкция возвращается на место.

Пока цена кровати на краудфандинговой площадке составляет 6400 юаней ( около 68 тыс. руб.), но в будущем она повысится до 7400 юаней (81 тыс. руб.).