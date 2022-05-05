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1 час назад

Смартфоны получат рекордную зарядку

Lenta.ru

Производители аксессуаров для смартфонов и компьютеров представили первые кабели стандарта USB-C 2.1. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Смартфоны получат рекордную зарядку
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалисты объяснили, что стандарт USB-C 2.1 позволяет передавать энергию с рекордной мощностью 240 ватт. Для сравнения актуальный стандарт USB-C 2.0 ограничен 100 ваттами. По словам журналистов, первым производителем, выпустившим подобные аксессуары для смартфонов и компьютеров, оказалась компания Club3D.

Согласно полученным от организации материалам, в линейку кабелей нового поколения вошли три модели. Базовый аксессуар CAC-1573 предназначен только для зарядки. Топовая модель серии — CAC-1576 — обеспечивает мощность до 240 ватт и пропускную способность при обмене данными до 40 гигабит в секунду. Также устройство может передавать видеосигнал в разрешении до 8К и частотой до 60 герц.

По оценке журналистов, мощность новых аксессуаров должна быть достаточной для большинства популярных ноутбуков за исключением тех, которые оснащены самыми производительными процессорами и видеокартами. Авторы отметили, что в настоящий момент на рынке нет зарядных адаптеров, которые могли бы обеспечить рекордную мощность. Стоимость и сроки появления в продажу устройств Club3D не раскрываются.

Спецификация USB Type-C 2.1 была представлена Форумом разработчиков USB (USB-IF) в мае 2021 года.

В конце апреля члены Европейского парламента утвердили USB-C в качестве единого разъема для продаваемых в Европе смартфонов и планшетов. Переход на новый стандарт может занять несколько лет.

Наука и техника,Европарламент,
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