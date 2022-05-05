"Ъ": в России могут остановить производство процессоров "Байкал" из-за санкций

Под новые санкции Великобритании против России попали отечественные разработчики процессоров МЦСТ и "Байкал Электроникс". Об этом пишет "Коммерсантъ". АО МЦСТ выпускает процессоры "Эльбрус", а АО "Байкал Электроникс" производит процессоры Baikal. Последняя компания использует лицензию на архитектуру процессоров британской ARM, на ней работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и других производителей.

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Помимо заморозки активов в Великобритании, санкции предполагают запрет оказания технологических услуг и финансирования, включая предоставление грантов, кредитов и взносов в уставный капитал.

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"Новые санкции не обязывают британские компании отзывать уже выданные ими лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые лицензии без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI) не получится", - объяснил руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин.

По словам источника издания на рынке, "Байкал Электроникс" владеет как проектировочными, так и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S (топология 16 нм). Однако на процессоры Baikal M2, Baikal L, Baikal S2, которые находятся в разработке, у компании есть только проектировочные лицензии. Без производственной лицензии с "Байкал Электроникс" не сможет работать ни одна фабрика.

При этом в случае с МЦСТ, работающей на собственной архитектуре, все будет зависеть от доступа к предприятию и правилам проектирования под его технологические процессы, считает другой собеседник "Коммерсанта". Среди выходов из ситуации для "Байкал Электроникс" источник в отрасли называет поиск фабрики, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо перенос разработок на открытые процессорные архитектуры, что займет два-три года и потребует до 1 млрд руб.