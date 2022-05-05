В WhatsApp появится новая функция

Администрация мессенджера WhatsApp работает над возможностью отправки сообщений с помощью очков виртуальной реальности Ray-Ban Stories от Meta (признана экстремистской организацией), которые компания создала совместно с брендом Ray-Ban. Об этом сообщает новостной портал WABetaInfo.

Отмечается, что сперва пользователю придется привязать Ray-Ban Stories к своей учетной записи WhatsApp – очки будут отображаться в разделе со всеми устройствами, подключенными к аккаунту в мессенджере. Как именно будет происходить отправка сообщений через очки пока не уточняется.

Сейчас эта возможность доступна для бета-тестеров мессенджера для смартфонов. О том, когда функция отправки сообщений с помощью VR-очков появится у рядовых пользователей, неизвестно.