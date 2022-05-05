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1 час назад

В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ru

Администрация мессенджера WhatsApp работает над возможностью отправки сообщений с помощью очков виртуальной реальности Ray-Ban Stories от Meta (признана экстремистской организацией), которые компания создала совместно с брендом Ray-Ban. Об этом сообщает новостной портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что сперва пользователю придется привязать Ray-Ban Stories к своей учетной записи WhatsApp – очки будут отображаться в разделе со всеми устройствами, подключенными к аккаунту в мессенджере. Как именно будет происходить отправка сообщений через очки пока не уточняется.

Сейчас эта возможность доступна для бета-тестеров мессенджера для смартфонов. О том, когда функция отправки сообщений с помощью VR-очков появится у рядовых пользователей, неизвестно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в WhatsApp добавят раздел, в котором к учетной записи можно будет привязать новое мобильное устройство. Таким образом, пользователи мессенджера смогут использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах без необходимости заходить в него заново.

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