В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

В процессорах Apple нашли уникальную уязвимость

Lenta.ru

Международная группа исследователей обнаружила уязвимость в процессорах Apple, связанную с кражей данных. Об этом сообщает издание TechRadar.

В процессорах Apple нашли уникальную уязвимость
Фото: ReutersReuters

Проблему нашли специалисты из Иллинойсского и Вашингтонского университета (США), а также Университета Тель-Авива (Израиль). Согласно отчету, в фирменных процессорах Apple присутствует уязвимость под названием Augury. Она основана на механизме предварительной выборки Data Memory-Dependent Prefetcher (DMP), который используют чипы Apple M1, M1 Max и A14. Теоретически проблему можно использовать для кражи конфиденциальной информации.

С помощью DMP процессоры просматривают содержимое памяти и определяют необходимость делать предварительную выработку. В ходе этого может произойти утечка данных. Специалисты назвали Augury уникальной уязвимостью, так как она была найдена только в чипах Apple.

Энтузиасты подтвердили, что проблема присутствует в процессорах M1 и M1 Max, которые установлены в компьютерах и планшетах Apple, а также в используемом в смартфонах чипе A14. Ученые предположили, что Augury также могут быть подвержены устройства на базе процессоров M1 Pro и M1 Ultra. Специалисты отметили, что уязвимость не критична, и для нее еще не разработали вредоносных программ. Однако энтузиасты уведомили о своей находке Apple.

В ноябре представители Intel рекомендовали обновить прошивку BIOS, чтобы защитить фирменные процессоры от трех новых уязвимостей. С помощью них злоумышленники могут получить высокий уровень привилегий на устройстве, что может привести к взлому оборудования.

Наука и техника,Intel,Apple,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители