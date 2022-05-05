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3 часа назад

Украинские хакеры решили "парализовать" алкогольный рынок РФ

Газета.Ruиещё 3

На майских праздниках Единая государственная автоматическая информационная система (ЕГАИС), которая помогает контролировать уровень алкогольной продукции, ее производство и обороты, столкнулась с серьезными DDoS-атаками, об этом сообщает портал SecurityLab. Из-за этого российские производители и дистрибьюторы алкоголя столкнулись с перебоями в поставках и отгрузках продукции.

Украинские хакеры решили "парализовать" алкогольный рынок РФ
Фото: РИА Новости РИА Новости

Атаки продолжались два дня, со второго по четвертое мая 2022 года. Сейчас сервис работает в штатном режиме, однако атаки могут возобновиться.

Отмечается, что если производители не смогут пользоваться системой несколько дней, то это может негативно повлиять на весь алкогольный рынок РФ. Сообщается, что о готовящихся атаках на ЕГАИС заявили проукраинские хактивисты в Telegram-канале IT ARMY of Ukraine второго мая.

"Сегодняшнюю цель мы получили от подписчика канала. Положив ЕГАИС, можно парализовать легальный оборот алкоголя в РФ!", – гласил пост злоумышленников.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что специалисты ИБ-компании StormWall предупреждали о готовящихся DDoS-атаках на российские компании.

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