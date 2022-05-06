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50 минут назад

Китайские инженеры научили дроны летать в лесу и не врезаться в деревья

Naked-Science.ruиещё 3

Исследователи из Чжэцзянского университета в Китае продемонстрировали новую систему планирования траектории полета, которая позволяет роям дронов пролетать через густой лес.

Китайские инженеры научили дроны летать в лесу и не врезаться в деревья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инженеры использовали небольшие дроны размером с ладонь человека, которым добавили камеры, датчики высоты и бортовой компьютер. Главное достижение технологии — продуманный алгоритм, который включает предотвращение столкновений, увеличение эффективности полета и координацию внутри роя.

Интересно, что китайские беспилотные летательные аппараты не используют GPS, поэтому могут работать даже во время стихийных бедствий. Например, их можно направить в районы, пострадавшие от землетрясения, чтобы оценить ущерб и определить, куда направить помощь, или в объекты, небезопасные для людей.

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