Китайские инженеры научили дроны летать в лесу и не врезаться в деревья

Интересно, что китайские беспилотные летательные аппараты не используют GPS, поэтому могут работать даже во время стихийных бедствий. Например, их можно направить в районы, пострадавшие от землетрясения, чтобы оценить ущерб и определить, куда направить помощь, или в объекты, небезопасные для людей.