Китайские инженеры научили дроны летать в лесу и не врезаться в деревья

Исследователи из Чжэцзянского университета в Китае продемонстрировали новую систему планирования траектории полета, которая позволяет роям дронов пролетать через густой лес.
Инженеры использовали небольшие дроны размером с ладонь человека, которым добавили камеры, датчики высоты и бортовой компьютер. Главное достижение технологии — продуманный алгоритм, который включает предотвращение столкновений, увеличение эффективности полета и координацию внутри роя.
Интересно, что китайские беспилотные летательные аппараты не используют GPS, поэтому могут работать даже во время стихийных бедствий. Например, их можно направить в районы, пострадавшие от землетрясения, чтобы оценить ущерб и определить, куда направить помощь, или в объекты, небезопасные для людей.