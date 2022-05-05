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28 минут назад

Эксперты рассказали, как мошенники обманывают пользователей через VPN

Газета.Ruиещё 1

Эксперты проекта по борьбе с мошенничеством "Мошеловка" рассказали, как мошенники в России нашли способ обмана пользователей через VPN-сервисы, передает РИА "Новости".

Эксперты рассказали, как мошенники обманывают пользователей через VPN
Фото: DepositphotosDepositphotos

По информации специалистов, раньше после блокировки своих ресурсов злоумышленникам приходилось тратить время на их раскрутку сайтов с другими адресами, теперь же они ссылаются на технические трудности и предлагают пользователю скачать программу, устанавливающую VPN-соединение.

Такая схема чаще всего используется в аферах с "форекс-кухнями" и криптовалютой, отметили эксперты. Технология VPN позволяет обойти блокировку Роскомнадзора и получить доступ к зарубежным СМИ, запрещенным в России ресурсам, а также мошенническим сайтам, пояснили специалисты "Мошеловки".

Они порекомендовали не пользоваться софтом из непроверенных источников, в противном случае пользователи могут потерять свои платежные данные и контроль над своим устройством и банковскими приложениями. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал около 20 сервисов VPN в России.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор ежедневно блокирует VPN, однако "это не такая простая задача".

Наука и техника,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Госдума,
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