Последнее обновление Windows 11 оказалось вредным

Последнее необязательное обновление для Windows 11 (версия 21H2) создает больше проблем, чем пользы, пишет 3dnews.ru со ссылкой на Neowin. Как отмечается в материале, производитель рекомендует удалить это обновление и проинформировал, что работает над исправлением недочетов.

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Речь идет об обновлении KB5012643, призванном решить проблему мерцания экрана в безопасном режиме без поддержки сетевых драйверов, а также устранить нарушения в работоспособности некоторых служб, включая "Проводник" и меню "Пуск".

Выяснилось, что KB5012643 затрагивает некоторые приложения для Windows 11, внося дефекты в их работу. Например, возникают проблемы с приложениями, использующими фреймворк .NET Framework 3.5 и компоненты Windows Communication Foundation (WCF) и Windows Workflow (WWF).

Если удаление KB5012463 по какой-то причине невозможно, следует перезапустить .NET Framework 3.5 и WCF в списке компонентов и служб ОС Windows, говорится в материале.