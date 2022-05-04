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33 минуты назад

Последнее обновление Windows 11 оказалось вредным

Мария Иванова

Последнее необязательное обновление для Windows 11 (версия 21H2) создает больше проблем, чем пользы, пишет 3dnews.ru со ссылкой на Neowin. Как отмечается в материале, производитель рекомендует удалить это обновление и проинформировал, что работает над исправлением недочетов.

Последнее обновление Windows 11 оказалось вредным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об обновлении KB5012643, призванном решить проблему мерцания экрана в безопасном режиме без поддержки сетевых драйверов, а также устранить нарушения в работоспособности некоторых служб, включая "Проводник" и меню "Пуск".

Выяснилось, что KB5012643 затрагивает некоторые приложения для Windows 11, внося дефекты в их работу. Например, возникают проблемы с приложениями, использующими фреймворк .NET Framework 3.5 и компоненты Windows Communication Foundation (WCF) и Windows Workflow (WWF).

Если удаление KB5012463 по какой-то причине невозможно, следует перезапустить .NET Framework 3.5 и WCF в списке компонентов и служб ОС Windows, говорится в материале.

Microsoft работает над более надежным способом решения проблемы. Планируется, что он будет представлен вместе с новым обновлением операционной системы.

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