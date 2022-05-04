Какие смартфоны признаны лучшими по соотношению цена — качество

Китайские программисты, занимающиеся тестированием устройств на Android, обнародовали рейтинг самых производительных смартфонов в пяти ценовых категориях, составленный по итогам апреля. Об этом пишет Газета.Ru.

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Список, о котором идет речь, сформировали разработчики бенчмарка Antutu. Авторы рейтинга признали наиболее производительным смартфоном в категории до 2000 юаней (до 21000 рублей) Motorola Edge S30. На втором и третьем местах — Redmi Note 10 Pro и Realme GT Neo2T соответственно.

В ценовом диапазоне от 2000 до 3000 юаней (от 21000 до 32000 рублей) лучшим назван смартфон Realme GT. Вторым в списке идет Realme GT Neo3, третьим — iQOO Neo6.

В категории от 3000 до 4000 юаней (от 32000 до 43000 рублей) первым стал Realme GT2 Pro. Вторым и третьим — iQOO 9 и Nubia Z40 Pro.

Среди гаджетов со стоимостью от 4000 до 5000 юаней (от 43000 до 54000 рублей) лучшим назван геймерский смартфон Black Shark 5 Pro. На втором и третьем местах расположились другие игровые устройства — Nubia Red Magic 7 Pro и iQOO 9 Pro.

Лидером в ценовой категории от 5000 юаней (от 54000 рублей) назван флагман Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition. На втором месте — Vivo X Note. Устройство Oppo Find X5 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1 замыкает первую тройку в этом диапазоне.