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19 минут назад

AMD выпустит «экстремальный игровой процессор» для ноутбуков на базе Zen 4

Мария Иванова

На недавней пресс-конференции AMD объявила, что линейку грядущих процессоров компании пополнит Dragon Range — т.н. «экстремальный игровой процессор» для ноутбуков, который выйдет в 2023 году.

AMD выпустит «экстремальный игровой процессор» для ноутбуков на базе Zen 4
Фото: AMDAMD

По информации представителей AMD, новинка построена на архитектуре Zen 4 специально для мощных игровых ноутбуков. Помимо Dragon Range, на портативные устройства также рассчитан процессор Phoenix, однако он предназначен для более компактных, тонких ноутбуков. Как следствие, младшая модель предлагает меньше ядер, потоков и кэша.

Компания не раскрыла полные характеристики процессоров, однако из представленных на пресс-конференции материалов известно, что Phoenix поддерживает энергоэффективный формат памяти LPDDR5, тогда как Dragon Range — стандартный DDR5. Более того, премиальная модель отличается тепловым пакетом на 55 Вт. Младшая же получит 35-45 Вт. Dragon Range позиционируется как будущий лидер мобильного сегмента: производитель делает ставку на производительность Zen 4.

Наконец, AMD подтвердила, что семейство процессоров Ryzen 7000 появится на рынке до конца 2022 года.

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