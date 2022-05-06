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23 минуты назад

Xiaomi представит новую линейку смартфонов в этом месяце

Газета.Ruиещё 2

Компания Xiaomi объявила, что представит Redmi Note 11T Pro в Китае уже в конце мая, сообщает портал GSMArena. Redmi пока не разглашает никаких подробностей о Note 11T Pro — по заявлениям компании известно лишь то, что смартфон получит высокую производительность.

Xiaomi в мае проведет презентацию Redmi Note 11T Pro
Фото: XiaomiXiaomi

Генеральный директор Redmi Лу Вэйбин также написал на своей странице в Weibo, что Note 11T Pro станет модернизированной версией китайского варианта Redmi Note 10 Pro на базе чипсета Dimensity 1100.

При этом в ноябре 2021 года в Индии был представлен смартфон Redmi Note 11T, который является клоном китайской версией Note 11. Однако, судя по сообщению главы бренда, Note 11T Pro — это представитель совершенно новой серии линейки Note. Возможно, в компании решили отложить использование нейминга Note 12, чтобы не запутать покупателей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что смартфоны Redmi Go, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro больше не будут получать обновления ПО, включая патчи безопасности, новые версии фирменной оболочки MIUI и операционной системы Android.

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