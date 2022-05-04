Apple зарегистрировала патент на гибрид iPad и MacBook

Сайт Patently Apple утверждает, что корпорация Apple официально зарегистрировала патент на новый гаджет — съемную клавиатуру для iPad, которая превращает планшет в некий аналог ноутбука Microsoft Surface.
На проектных чертежах изображен iPad и док-станция в виде клавиатуры. Согласно документации, устройство обладает трекпадом, электромеханическими клавишами и особым шарниром, который оснащен микрофоном, мини-проектором и веб-камерой. Соединительный механизм шарнира также позволит пользоваться девайсом в разных конфигурациях.
Примечательно, что на одном из слитых изображений можно заметить интерфейс операционной системы, внешне похожий на macOS. Все предыдущие планшеты Apple работали на базе проприетарной iPadOS, но, возможно, компания все же собирается выпустить гибридное устройство. Ранее руководство корпорации отказывалось от подобной идеи.