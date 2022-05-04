Apple зарегистрировала патент на гибрид iPad и MacBook

Сайт Patently Apple утверждает, что корпорация Apple официально зарегистрировала патент на новый гаджет — съемную клавиатуру для iPad, которая превращает планшет в некий аналог ноутбука Microsoft Surface.

Фото: Apple Apple

На проектных чертежах изображен iPad и док-станция в виде клавиатуры. Согласно документации, устройство обладает трекпадом, электромеханическими клавишами и особым шарниром, который оснащен микрофоном, мини-проектором и веб-камерой. Соединительный механизм шарнира также позволит пользоваться девайсом в разных конфигурациях.