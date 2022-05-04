50% домашних компьютеров не могут перейти на Windows 11

Согласно результатам опроса IT-фирмы Lansweeper, операционная система Windows 11 все еще занимает крайне незначительную долю рынка. Исследование на основе более 10 млн компьютеров показало, что лишь 1,44% машин из выборки работает на базе Windows 11. В январе этот показатель был еще меньше — всего 0,52%.

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Один из предыдущих отчетов Lansweeper также гласил, что 55% изученных машин в принципе не могли перейти на Windows 11. Большинство компьютеров проходило по требованиям оперативной памяти, однако из них лишь примерно половина соответствовала необходимым стандартам TPM — криптографического модуля Trusted Platform Module. 19% компьютеров не прошли тест, тогда как оставшиеся 28% либо не поддерживали TPM, либо держали его выключенным.

Статистика по виртуальным рабочим станциям не менее плачевная: только 0,23% поддерживают TPM.2.0. Большинство прочих нуждается в предварительной модификации перед обновлением до Windows 11. Наконец, лишь 1,49% физических серверов прошли проверку TPM. 98% не получится обновить, если Microsoft не выпустит версию Windows 11, созданную специально для серверной инфраструктуры.