Около 30% россиян записывают свои пароли на бумажки

"Более того, 20% опрошенных устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18% используют два типа паролей: для "важных" – более сложный, для "не очень важных" – несложный типовой, чтобы не забыть", – говорится в исследовании.