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1 час назад

Около 30% россиян записывают свои пароли на бумажки

Газета.Ruиещё 5

Около трети россиян (31%) записывают свои пароли в блокнот или на бумажку, говорится в поступившем в "Газету.Ru" исследовании соцсети "Одноклассники" и исследовательского центра ResearchMe.

Около 30% россиян записывают свои пароли на бумажки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Менеджером паролей пользуются 15% опрошенных, а 8% создают заметки в компьютере или телефоне. Опрос также показал, что практически каждый второй опрошенный (49%) задает в своих паролях номера телефонов, инициалы, даты рождений.

"Более того, 20% опрошенных устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18% используют два типа паролей: для "важных" – более сложный, для "не очень важных" – несложный типовой, чтобы не забыть", – говорится в исследовании.

Лишь 21% пользователей следуют рекомендациям по созданию надежного пароля, а 5% соглашаются на "пароль-абракадабру", который предлагают сайты при регистрации.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что Google Ассистент в браузере Chrome для Android научили автоматически менять украденные пароли.

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