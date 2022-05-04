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32 минуты назад

Первая в России сверчковая ферма появится в Новосибирске

Lenta.ru

В Новосибирске при поддержке Фонда содействия инновациям появилась первая в России сверчковая ферма, на которой планируется производить белок. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

В России появится сверчковая ферма
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Разработчики сделали боксы для насекомых из такого материала, по которому невозможно выкарабкаться на волю. Также придумали специальные поилки и стеллажную линию конвейерного типа с автоматическим светом и климатом.

По словам директора стартапа Евгения Демидова, сверчок содержит до 75 процентов белка, а говядина — всего 25 процентов. Он отметил, что переработанные в муку насекомые могут использоваться в животноводстве в качестве добавки к кормам.

Ранее стало известно, что в Нижнекамском районе Татарстана в 2022 году возведут девять мини-ферм для производства молока. За последние шесть лет в республике разместили 47 ферм. Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 апреля — 10,7 тысячи голов, в том числе 4,4 тысячи коров.

Наука и техника,Евгений Демидов,Фонд содействия инновациям,
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