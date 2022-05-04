В России появится сверчковая ферма

В Новосибирске при поддержке Фонда содействия инновациям появилась первая в России сверчковая ферма, на которой планируется производить белок. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Фото: из открытых источников из открытых источников

Разработчики сделали боксы для насекомых из такого материала, по которому невозможно выкарабкаться на волю. Также придумали специальные поилки и стеллажную линию конвейерного типа с автоматическим светом и климатом.

По словам директора стартапа Евгения Демидова, сверчок содержит до 75 процентов белка, а говядина — всего 25 процентов. Он отметил, что переработанные в муку насекомые могут использоваться в животноводстве в качестве добавки к кормам.