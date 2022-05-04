Владельцы смартфонов на Android лишатся приложения YouTube Go

Компания Google объявила, что с 1 августа закрывает приложение YouTube Go. Дату удаления приложения для просмотра роликов на бюджетных смартфонах с операционной системой Android назвал портал 9to5Google.

В корпорации уточнили, что YouTube Go больше не нужен пользователям, так как в основном приложении YouTube уже улучшены функции для просмотра видео на слабых гаджетах с медленным интернетом.

Отмечается, что Google предлагает владельцам смартфонов перейти на основное приложение YouTube или заходить в веб-версию видеосервиса через браузер.

YouTube Go был выпущен в 2016 году, однако последний раз обновлялся в октябре 2021 года. YouTube Go устанавливали пользователи бюджетных Android-смартфонов, которые не могли запускать основное приложение. В настоящее время у YouTube Go более 500 млн установок.