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1 час назад

Названа дата удаления приложения для просмотра YouTube на смартфонах

Газета.Ru

Компания Google объявила, что с 1 августа закрывает приложение YouTube Go. Дату удаления приложения для просмотра роликов на бюджетных смартфонах с операционной системой Android назвал портал 9to5Google.

Владельцы смартфонов на Android лишатся приложения YouTube Go
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В корпорации уточнили, что YouTube Go больше не нужен пользователям, так как в основном приложении YouTube уже улучшены функции для просмотра видео на слабых гаджетах с медленным интернетом.

Отмечается, что Google предлагает владельцам смартфонов перейти на основное приложение YouTube или заходить в веб-версию видеосервиса через браузер.

YouTube Go был выпущен в 2016 году, однако последний раз обновлялся в октябре 2021 года. YouTube Go устанавливали пользователи бюджетных Android-смартфонов, которые не могли запускать основное приложение. В настоящее время у YouTube Go более 500 млн установок.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеры YouTube намерены развивать на видеохостинге онлайн-покупки и другие коммерческие интеграции с авторами роликов из-за более медленного роста доходов от рекламы.

Наука и техника,Google,
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