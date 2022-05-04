Жители региона России смогут увидеть до 50 падающих звезд в час

В Мурманской области в ночь с 5 на 6 мая ожидаются Майские Аквариды — звездный дождь. Это следует из данных сервиса Time and date, пишет «СеверПост».

Фото: ТАСС ТАСС

Жители российского региона смогут увидеть до 50 падающих звезд в час.

На сайте Московского планетария также говорится, что метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика в ночь на 5 мая. Специалисты пообещали жителям благоприятные условия для наблюдения природного явления.

Майские Аквариды — это метеорный поток, который ежегодно происходит в начале мая. С 3 по 10 числа месяца в небе можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Источником метеорного потока является пылевой след, который остался от знаменитой кометы Галлея.