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17 минут назад

Жители российского региона смогут увидеть звездный дождь

Lenta.ruиещё 1

В Мурманской области в ночь с 5 на 6 мая ожидаются Майские Аквариды — звездный дождь. Это следует из данных сервиса Time and date, пишет «СеверПост».

Жители региона России смогут увидеть до 50 падающих звезд в час
Фото: ТАССТАСС

Жители российского региона смогут увидеть до 50 падающих звезд в час.

На сайте Московского планетария также говорится, что метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика в ночь на 5 мая. Специалисты пообещали жителям благоприятные условия для наблюдения природного явления.

Майские Аквариды — это метеорный поток, который ежегодно происходит в начале мая. С 3 по 10 числа месяца в небе можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Источником метеорного потока является пылевой след, который остался от знаменитой кометы Галлея.

Астрономы характеризуют Майские Аквариды как белые и яркие метеоры, которые оставляют длинные и яркие следы. Наблюдать их лучше всего в предрассветные часы с двух до четырех часов утра и вдали от городских огней.

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