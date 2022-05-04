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47 минут назад

Apple запатентовала уникальный iPad

Елена Прошина

Apple запатентовала iPad в стиле Surface Book на системе macOS. Как сообщает Neowin, в патенте показано устройство, с которой используется съемная клавиатура с «электромеханическими клавишами», трекпадом и соединительным механизмом, который позволяет ставить устройство в разные положения.

Apple запатентовала уникальный iPad
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шарнир в док-станции может показывать информацию, содержать камеру, микрофон и проектор, а также служить держателем стилуса Apple Pencil. Нужно отметить, что в устройстве применяется система macOS от ноутбуков вместо iPadOS для планшетов. Apple устанавливает процессоры M1 на значительную часть современных моделей iPad, а Mac использует чипы на ARM.

Таким образом, возможно появление устройства iPad на macOS или планшета с переключением между системами macOS и iPadOS в зависимости от используемых аксессуаров.

В публикации отмечается, что Apple обычно не приветствует идею создания универсальных устройств, способных заменить ноутбук и планшет, поскольку обычно стремится к максимизации прибыли за счет продажи большего ассортимента устройств. По этой причине, подобное устройство может и вовсе не выйти в продажу.

Наука и техника,Apple,
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