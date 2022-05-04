Apple запатентовала уникальный iPad

Apple запатентовала iPad в стиле Surface Book на системе macOS. Как сообщает Neowin, в патенте показано устройство, с которой используется съемная клавиатура с «электромеханическими клавишами», трекпадом и соединительным механизмом, который позволяет ставить устройство в разные положения.

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Шарнир в док-станции может показывать информацию, содержать камеру, микрофон и проектор, а также служить держателем стилуса Apple Pencil. Нужно отметить, что в устройстве применяется система macOS от ноутбуков вместо iPadOS для планшетов. Apple устанавливает процессоры M1 на значительную часть современных моделей iPad, а Mac использует чипы на ARM.

Таким образом, возможно появление устройства iPad на macOS или планшета с переключением между системами macOS и iPadOS в зависимости от используемых аксессуаров.