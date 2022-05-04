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50 минут назад

Маск в стиле Дурова раскритиковал действия Apple

Елена Прошина

Глава SpaceX Илон Маск раскритиковал действия американской компании Apple внутри их магазина приложений App Store. Как сообщает «Газета.Ru», он сравнил комиссию в 30% для разработчиков с налогом на интернет.

Маск в стиле Дурова раскритиковал действия Apple
Фото: ReutersReuters

«Магазин Apple — это как налог в размере 30% на интернет. Это определенно не норма», — отметил предприниматель.

Маска поддержал глава Epic Тим Суини, который также выступает за изменения в размере комиссионных для создателей приложений.

Напомним, что ранее со схожей критикой выступил и создать Telegram Павел Дуров. Он неоднократно публично критиковал Apple за комиссию. По его мнению, попытки Apple оправдать такой процент несостоятельны, а пользователям стоит отстаивать свои интересы и бороться с монополией внутри экосистемы компании из Купертино.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассматривает возможность сокращения рабочих мест в Twitter после того, как купил соцсеть за 44 млрд долларов. Предположительно, это поможет повысить финансовую эффективность компании.

Наука и техника,Илон Маск,Павел Дуров,SpaceX,Apple,
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