Маск в стиле Дурова раскритиковал действия Apple

Глава SpaceX Илон Маск раскритиковал действия американской компании Apple внутри их магазина приложений App Store. Как сообщает «Газета.Ru», он сравнил комиссию в 30% для разработчиков с налогом на интернет.

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«Магазин Apple — это как налог в размере 30% на интернет. Это определенно не норма», — отметил предприниматель.

Маска поддержал глава Epic Тим Суини, который также выступает за изменения в размере комиссионных для создателей приложений.

Напомним, что ранее со схожей критикой выступил и создать Telegram Павел Дуров. Он неоднократно публично критиковал Apple за комиссию. По его мнению, попытки Apple оправдать такой процент несостоятельны, а пользователям стоит отстаивать свои интересы и бороться с монополией внутри экосистемы компании из Купертино.