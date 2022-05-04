NASA перенесло отстыковку от МКС корабля Crew Dragon

Американское космическое ведомство приняло решение перенести на день - на 5 мая - намеченную ранее на среду отстыковку от Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon, который должен вернуть домой после полугодовой вахты на орбите четырех астронавтов. Как отметила во вторник в своем Twitter руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс, причина заключается в не совсем благоприятных погодных условиях в запланированном районе приводнения в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

"Специалисты NASA и компании SpaceX ("Спейс-экс", ей принадлежит корабль - прим. ТАСС) намерены произвести отстыковку от МКС 5 мая в 01:05 по времени Восточного побережья США (08:05 мск - прим. ТАСС). Приводнение у побережья Флориды запланировано на 00:37 по местному времени (07:37 мск - прим. ТАСС) 6 мая. Отсрочка отстыковки даст нам больше времени для наблюдения за погодными условиями [в районе приводнения]", - указала Людерс.

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На Землю должны вернуться американцы Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) немец Маттиас Маурер. Они прилетели на станцию на Crew Dragon под названием Endurance 11 ноября прошлого года.

Им на смену на МКС уже прибыли 28 апреля на Crew Dragon под названием Freedom астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель ЕКА итальянка Саманта Кристофоретти. Это четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках программы доставки астронавтов на станцию с помощью компании Space X. Им тоже предстоит провести на борту орбитального комплекса шесть месяцев.