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1 час назад

NASA перенесло на 5 мая отстыковку от МКС корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами

ТАСС

Американское космическое ведомство приняло решение перенести на день - на 5 мая - намеченную ранее на среду отстыковку от Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon, который должен вернуть домой после полугодовой вахты на орбите четырех астронавтов. Как отметила во вторник в своем Twitter руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс, причина заключается в не совсем благоприятных погодных условиях в запланированном районе приводнения в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

NASA перенесло отстыковку от МКС корабля Crew Dragon
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Специалисты NASA и компании SpaceX ("Спейс-экс", ей принадлежит корабль - прим. ТАСС) намерены произвести отстыковку от МКС 5 мая в 01:05 по времени Восточного побережья США (08:05 мск - прим. ТАСС). Приводнение у побережья Флориды запланировано на 00:37 по местному времени (07:37 мск - прим. ТАСС) 6 мая. Отсрочка отстыковки даст нам больше времени для наблюдения за погодными условиями [в районе приводнения]", - указала Людерс.

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На Землю должны вернуться американцы Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) немец Маттиас Маурер. Они прилетели на станцию на Crew Dragon под названием Endurance 11 ноября прошлого года.

Им на смену на МКС уже прибыли 28 апреля на Crew Dragon под названием Freedom астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель ЕКА итальянка Саманта Кристофоретти. Это четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках программы доставки астронавтов на станцию с помощью компании Space X. Им тоже предстоит провести на борту орбитального комплекса шесть месяцев.

Кроме того, сейчас на станции несут вахту с 18 марта россияне Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Как сообщило NASA, в среду в 21:35 мск состоится церемония передачи командования МКС: Маршберн вручит символический ключ Артемьеву.

Наука и техника,Челл Линдгрен,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,SpaceX,NASA,Европейское космическое агентство,
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