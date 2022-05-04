Почему взрываются батареи смартфонов и как защитить их от возгорания

Взрыв батареи — одна из худших вещей, которые могут случиться со смартфоном. Самовозгорание аккумулятора не только приводит телефон в негодность, но и может причинить тяжелые травмы его владельцу. Рассказываем, почему происходят такие несчастные случаи и как от них защититься.

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Почему смартфоны могут взорваться

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Как правило, подобные происшествия чаще всего случаются из-за неполадки батареи телефона. Несмотря на сравнительно скромный размер современных смартфонов, встроенные в них литиевые аккумуляторы — это крайне сложные устройства, которые способны хранить немало энергии. Серьезные сбои в работе батареи могут привести к возгоранию или непроизвольному взрыву: если повезет, владелец дефективного смартфона отделается лишь испугом или ожогами. В то же время история знает случаи, когда подобные инциденты приводили к потере зрения или слуха.

Одна из самых распространенных причин возгорания — это физическое повреждение батареи. Падение на твердую поверхность или попавшая внутрь влага могут повлиять на химические реакции, за счет которых аккумулятор вырабатывает энергию. Механическое воздействие запросто может вызвать замыкание или перегрев накопителя. Также всегда есть незначительный риск нарушить герметичность батареи или повредить ее механические компоненты. Любой из этих вариантов повышает риск несчастного случая.

Опасность также представляют перепады температур. Продолжительная солнечная ванна способна перегреть батарею, в результате чего она вздуется от выработанных газов. Чрезвычайно низкие температуры тоже противопоказаны: если часто использовать смартфон в экстремальных условиях, батарея как минимум потеряет емкость.

Другой фактор — контрафактные или просто низкокачественные зарядные устройства. Ошибка производителя периферии может не только создать короткое замыкание, но и привести к излишней зарядке батареи. Если она накопит чрезмерно много энергии, то произойдет химическая реакция, которая выделит много тепла — иными словами, аккумулятор загорится.

Наконец, ни один бренд смартфона не застрахован от обычного заводского брака. Хотя производители обязательно тестируют свою продукцию, иногда человеческий фактор все-таки дает о себе знать: компании может не хватить денег, времени или людей, чтобы тщательно проверить все как следует. Например, причиной взрывов печально известного Samsung Galaxy Note 7 в 2016 году оказалась ошибка конструкции батареи. Инженеры неправильно расположили электроды внутри аккумулятора: в процессе эксплуатации смартфона они рано или поздно соприкасались, что вызывало короткое замыкание.

Как обезопасить себя от взрыва смартфона

Чтобы ощутимо снизить риск самовозгорания телефона, достаточно следовать базовым правилам безопасности. Вот несколько важных советов, которые помогут вам продлить жизнь смартфона.