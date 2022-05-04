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27 минут назад

Какой водонагреватель лучше — советы по выбору

Мария Иванова

Все больше людей стремятся оборудовать свой дом или квартиру водонагревателем, чтобы чувствовать себя комфортно в период отключения горячей воды. Тем же, в чье жилище подается только холодная вода, такая разновидность бытовой техники нужна еще больше. Чтобы выбрать хороший водонагреватель, нужно знать, каких типов бывают эти приборы, в чем их плюсы и минусы.

Какой водонагреватель лучше — советы по выбору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Какие бывают водонагреватели

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По способу нагревания воды такие устройства делятся на накопительные и проточные, по источнику энергии — на электрические и газовые. Если ваш дом не газифицирован, разумеется, единственным вариантом для вас будет электрический водонагреватель. Если же в доме есть газ, использование газового водонагревателя поможет вам сэкономить на оплате энергии.

Кроме того, в магазинах представлен ассортимент бойлеров косвенного нагрева. Особенность этих приборов заключается в том, что они не имеют собственного нагревательного элемента. Такие бойлеры представляют собой баки, которые для достижения необходимой температуры воды нужно подключать к внешнему устройству (автономному отопительному котлу).

Накопительные нагреватели

Накопительный водонагреватель постоянно держит в себе нужный объем воды и сохраняет для него определенную температуру. При этом нагрев происходит постепенно и потребляет сравнительно небольшое количество энергии. Заданная температура сохраняется в баке за счет теплоизоляции.

Достоинства накопительных водонагревателей:

— Могут греть воду до температуры 80-90 градусов.

— Хранят запас горячей воды.

— Работают сразу на несколько точек водозабора.

— Температура воды и напор не зависят от объема потребляемой жидкости.

— Имеют длительный срок эксплуатации.

— Экономичны в использовании. Мощность такой бытовой техники не превышает 1-2,5 кВт, пишет сайт shop.mosoblgaz.ru.

Недостатки накопительных водонагревателей:

— Долго нагревает воду (от 15 минут до пяти часов, в зависимости от объема жидкости).

— Запас горячей воды ограничивается размером бака.

— Энергоресурсы расходуются постоянно — для поддержания в баке нужной температуры.

— Сложны в установке.

РИА Новости

Проточные нагреватели

Нагреватель проточного типа работает по следующему принципу. Под напором воды запускается реле, которое включает нагревательный элемент (ТЭН). После этого вода, проходя через ТЭН, становится теплее и выходит на точке водоразбора уже с заданной температурой. В зависимости от мощности устройства она может нагреваться до 35-85 градусов, поясняет Сhip.

Преимущества проточных водонагревателей:

— Действует мгновенно.

— Расходует энергию только во время потребления воды.

— Компактные и легкие.

Недостатки проточных водонагревателей:

— Маломощные приборы обслуживают только одну точку водозабора. Более мощные устройства, рассчитанные на несколько точек, имеют другое слабое место. Если открыть одновременно два крана, в одном из них вода будет недостаточно нагрета.

— При интенсивном использовании этой бытовой техники расходуется много энергии.

— В неподготовленную энергосеть (с кабелями 2,5 кв.мм) нельзя включать нагреватели мощнее 4 кВт). Более мощные и эффективные электрические водонагреватели (вплоть до 30 кВт) потребуют не только установки УЗО с соответствующим номиналом, но и подведения проводки соответствующего сечения и даже вольтажа.

— При высокой жесткости воды нагревательный элемент быстро покрывается накипью.

Чтобы понять, какой водонагреватель лучше купить, нужно определиться, сколько вы планируете потреблять воды, сколько будет водоразборных точек и в каком режиме вы хотите использовать оборудование.

Проточные нагреватели подойдут для домов и квартир, в которых проживает один-два человека. Семьям из трех и более человек лучше использовать оборудование накопительного типа. При этом чем больше объем бака для воды, тем выше число людей и точек водоразбора, которые такой прибор сможет обслужить.

Еще один критерий — размеры вашего жилища. Небольшая квартирка не подойдет для установки крупногабаритной бытовой техники. В этом случае лучше приобрести проточный нагреватель или накопительный, но с небольшим баком. Для квартиры, где нужно экономить место, подойдут бойлеры, которые монтируются на стену.

Что касается домов, то там лучше устанавливать модели накопительного типа, включая напольные. Для таких приборов в коттеджах и дачных домиках всегда найдется достаточно площади. Кроме того, в доме обычно потребляется больше воды, чем в квартире.

РИА Новости

Бойлеры косвенного нагрева

Косвенные бойлеры подходят для частных домов, где установка электрических водонагревателей невыгодна из-за высоких тарифов на энергию. В этом случае не потребуется дополнительных энергозатрат. Нагревание воды будет происходить за счет имеющейся в помещении автономной системы отопления. Косвенные бойлеры можно подключать и к альтернативным источникам энергии, например, к солнечному коллектору.

Кроме того, преимущество таких устройств заключается в том, что они нагревают воду быстро. Это достигается благодаря конструкции устройства. Змеевик, установленный внутри бака, позволяет прогревать жидкость равномерно по всему резервуару. Именно в этот змеевик поступает горячий теплоноситель из системы отопления.

Еще один плюс бойлеров косвенного типа — способность обеспечивать все точки водоразбора жидкостью с одинаковым напором и температурой.

Недостаток такого оборудования заключается в том, что оно не может работать, когда отопление отсутствует. Однако некоторые производители компенсируют этот недочет, снабжая бойлеры встроенными ТЭНами. Вне отопительного сезона такие устройства работают как обычные накопительные водонагреватели.

РИА Новости
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