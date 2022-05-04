Ученые разработали установку для сжигания газа без вреда для природы

Разработка газотурбинных энергоустановок с низким выбросом вредных веществ в атмосферу по-прежнему остается актуальной задачей. Исследователи Пермского Политеха представили систему горения нестандартных (нетоварных) топлив при низких температурах, которая поможет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

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Исследование опубликовано в журнале Problems of the Regional Energetics 2021. Неотъемлемая часть любой газотурбинной установки открытого типа — двухзонная камера сгорания с низким уровнем выбросов. Чтобы турбина сохранила свою работоспособность при высокой температуре, необходимо организовывать систему ее охлаждения.

Предложенный Пермским Политехом метод позволит проще и легче конструировать установки низкотемпературного горения за счет процесса сжигания, который будет происходить при температуре 1000–1200 градусов (соответственно, охлаждение не требуется), уменьшая при этом выбросы угарного газа и оксидов азота.

Предложенная методика была апробирована на установках полезной мощностью 200 и 400 киловатт, были проведены инженерные, численные и экспериментальные исследования с использованием нефтяного газа.

«Мы рассматривали вопрос сжигания нефтяных газов на месторождениях для выработки электроэнергии для нужд самих месторождений. Сейчас на многих из них стоят американские установки Capstone Turbine Corporation, но они не рассчитаны на нефтяные газы, поэтому быстро ломаются, а закупка деталей и их доставка не всегда выгодны предприятиям», — сообщила инженер, аспирант кафедры ракетно-космической техники и энергетических систем Алена Шилова.