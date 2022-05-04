Появились подробности об Android-смартфоне с двумя экранами

Складной смартфон Pixel от компании Google будет иметь внешний дисплей в 5,8 дюйма. Об этом рассказал основатель компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг, сообщает GSM Arena.

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По словам аналитика, новый гаджет с двумя экранами получит название Notepad, а по форме будет больше похож на Oppo Find N, чем на Galaxy Z Fold3.

Янг добавил, что Pixel Notepad получит складной внутренний дисплей такого же размера, как и Galaxy Z Fold4. По неофициальным данным, таким образом размер основного экрана составит 7,56 дюйма.

По мнению эксперта, первый складной смартфон от Google пока еще в разработке, но есть маловероятный шанс, что его представят осенью этого года, после выхода флагманского Pixel 7.