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44 минуты назад

Власти Крыма сообщили, что на юге Украины появился российский интернет

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Операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях, сообщил в среду ТАСС советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

На юге Украины появился российский интернет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Интернет российский появился в ряде городов у операторов Херсона, Скадовска, Новой Каховки. Говорить можем точно о восстановлении интернета на освобожденных территориях. И интернет уже российский [работает там], где не заблокирован домен RU", - сказал Крючков.

Он уточнил, что "мобильная связь в каком-то объеме восстанавливается", "что точно, мы пока сказать не можем, в каком варианте".

Крючков 1 мая сообщил ТАСС, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Он выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.

Наука и техника,Общество,Олег Крючков,
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