На юге Украины появился российский интернет

Операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях, сообщил в среду ТАСС советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Интернет российский появился в ряде городов у операторов Херсона, Скадовска, Новой Каховки. Говорить можем точно о восстановлении интернета на освобожденных территориях. И интернет уже российский [работает там], где не заблокирован домен RU", - сказал Крючков.

Он уточнил, что "мобильная связь в каком-то объеме восстанавливается", "что точно, мы пока сказать не можем, в каком варианте".