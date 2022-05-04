Что такое солнечные вспышки и как они влияют на здоровье

2 мая Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Хотя наблюдатели присвоили ей высший класс активности, далеко не все обитатели планеты почувствовали эффект вспышки на себе. Разбираемся, что такое солнечные вспышки, как они влияют на нашу жизнь и могут ли они навредить здоровью человека.

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Что такое солнечные вспышки

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Солнечными вспышками называют сильные выбросы энергии на поверхности Солнца, вызванные деформацией магнитных полей. Это что-то вроде очень мощного взрыва, который резко повышает яркость звезды: представьте, что на поверхности светила одновременно взорвались миллионы ядерных бомб. Как правило, эффект среднестатистической вспышки длится не дольше пары часов. Исследователи даже могут заранее предсказывать их появление, опираясь на солнечные циклы: согласно подсчетам американского Центра прогнозирования космической погоды, пик активности Солнца придется на 2025 год.

Чем опасны солнечные вспышки

Согласно расхожему заблуждению, вспышки якобы негативно влияют на здоровье людей, однако это не совсем так. Атмосфера планеты надежно защищает нас от выбросов космической радиации, так что солнечные вспышки представляют опасность только для тех, кто не имеет подобной защиты: например, для космонавтов, находящихся в открытом космосе. В полярных широтах вспышки иногда могут привести к перебоям в работе радиоаппаратуры, но не более того.

Миф о вредном эффекте солнечных вспышек появился из-за того, что это явление часто путают с корональными выбросами, во время которых верхние слои Солнца извергают в космос большую массу звездного вещества. Достигая атмосферы Земли, плазма может создать магнитную бурю, которая приведет к серьезным сбоям в работе электроники. В отличие от обычных вспышек, эффект корональных выбросов может сохраняться на протяжении нескольких дней. Более того, в теории они действительно могут вызвать проблемы у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако сейчас это лишь малоисследованная гипотеза.