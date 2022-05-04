В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
38 минут назад

Что такое солнечные вспышки и как они влияют на здоровье

Мария Иванова

2 мая Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Хотя наблюдатели присвоили ей высший класс активности, далеко не все обитатели планеты почувствовали эффект вспышки на себе. Разбираемся, что такое солнечные вспышки, как они влияют на нашу жизнь и могут ли они навредить здоровью человека.

Что такое солнечные вспышки и как они влияют на здоровье
Фото: СкриншотСкриншот

Что такое солнечные вспышки

Видео дня

Солнечными вспышками называют сильные выбросы энергии на поверхности Солнца, вызванные деформацией магнитных полей. Это что-то вроде очень мощного взрыва, который резко повышает яркость звезды: представьте, что на поверхности светила одновременно взорвались миллионы ядерных бомб. Как правило, эффект среднестатистической вспышки длится не дольше пары часов. Исследователи даже могут заранее предсказывать их появление, опираясь на солнечные циклы: согласно подсчетам американского Центра прогнозирования космической погоды, пик активности Солнца придется на 2025 год.

Чем опасны солнечные вспышки

Согласно расхожему заблуждению, вспышки якобы негативно влияют на здоровье людей, однако это не совсем так. Атмосфера планеты надежно защищает нас от выбросов космической радиации, так что солнечные вспышки представляют опасность только для тех, кто не имеет подобной защиты: например, для космонавтов, находящихся в открытом космосе. В полярных широтах вспышки иногда могут привести к перебоям в работе радиоаппаратуры, но не более того.

Миф о вредном эффекте солнечных вспышек появился из-за того, что это явление часто путают с корональными выбросами, во время которых верхние слои Солнца извергают в космос большую массу звездного вещества. Достигая атмосферы Земли, плазма может создать магнитную бурю, которая приведет к серьезным сбоям в работе электроники. В отличие от обычных вспышек, эффект корональных выбросов может сохраняться на протяжении нескольких дней. Более того, в теории они действительно могут вызвать проблемы у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако сейчас это лишь малоисследованная гипотеза.

Хотя солнечные вспышки и корональные выбросы могут проходить в одно и то же время, астрофизики все же разделяют эти природные явления. К тому же, только мощнейшие вспышки способны привести к выбросу.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители