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42 минуты назад

Строительство первого корабля Dream Chaser для грузовых миссий на МКС близится к завершению

Naked-Science.ru

Частная космическая компания Sierra Space заявила, что добилась значительных успехов в строительстве своего первого космического корабля Dream Chaser. Sierra Space продемонстрировала снимки Dream Chaser в своем Twitter.

Завершается строительство первого грузового космического корабля
Фото: sierra spacesierra space

В настоящее время конструкция корабля в основном завершена, но предстоит работа по установке системы тепловой защиты и других компонентов. Согласно планам Sierra Space, первый грузовой полет Dream Chaser к МКС должен состоятся в следующем году. А затем компания начнет работу над пилотируемой версией Dream Chaser, которая может стартовать к МКС уже в 2026 году.

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