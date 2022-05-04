Завершается строительство первого грузового космического корабля

В настоящее время конструкция корабля в основном завершена, но предстоит работа по установке системы тепловой защиты и других компонентов. Согласно планам Sierra Space, первый грузовой полет Dream Chaser к МКС должен состоятся в следующем году. А затем компания начнет работу над пилотируемой версией Dream Chaser, которая может стартовать к МКС уже в 2026 году.