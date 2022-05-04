Создан первый российский 3D-принтер для работы в космосе

В Томском политехническом университете разработали первый российский 3D-принтер для печати в условиях космической микрогравитации. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Фото: ТПУ ТПУ

На данный момент заказчику (РКК «Энергия») переданы два летных образца. Один из них отправится на МКС в июне 2022 года. Принтер будет использоваться российскими космонавтами для изготовления деталей, необходимых для работы оборудования станции.

Разработка заняла больше трех лет. Перед специалистами Томского политеха стояла задача сделать аппарат, который позволит оперативно и непосредственно на станции создавать нужные космонавтам небольшие детали, чтобы их не пришлось доставлять с Земли.

Главной проблемой при разработке было учесть отличия для 3D-печати земных условий от невесомости. Гравитация вносит существенный вклад в склеивание слоев между собой при формировании детали. Если гравитации нет, конструкцию принтера и технологию печати необходимо изменить.

Новый принтер по заданной 3D-модели послойно печатает нужный объект из полимерного материала — полимолочной кислоты, это один из самых распространенных полимеров. Детали, изготовленные таким образом, получаются очень прочными, но при этом легкими.