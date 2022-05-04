Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который скоро завершит сделку по приобретению соцсети. При этом американский предприниматель заверил, что платформа останется доступной и бесплатной для рядовых юзеров. На встречах с инвесторами миллиардер также объявил, что рассчитывает на первичное публичное размещение (IPO) акций Twitter через 3 года после сделки.

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«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», — написал бизнесмен в соцсети.

По данным источников The Wall Street Journal, Маск стремится убедить потенциальных инвесторов, что будет быстро работать над улучшением бизнес-операций и прибыльности Twitter. Поэтому богатейший человек в мире собирается разместить акции платформы на бирже уже через 3 года. Обычно частные инвестфонды делают компании непубличными, чтобы вывести их из-под контроля акционеров, а затем возвращают их к публичности в течение 5 лет.

Ещё богатейший человек в мире на встрече с инвесторами рассказал, что планирует сделать Twitter менее строгим в плане модерации контента. Миллиардер указал, что вовсе не стремится заработать на сделке. Его интерес к сервису якобы связан с заботой о будущем цивилизации.