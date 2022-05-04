NASA приближается к первым летным испытаниям X-57 Maxwell

Представители космического агентства сообщили, что NASA приближается к первым летным испытаниям своего полностью электрического экспериментального X-57 Maxwell, которые начнутся в ближайшее время.
Программа X-57 стартовала в 2016 году в рамках проекта NASA Scalable Convergent Electric Propulsion Technology Operations Research Project (SCEPTOR). NASA намеревалось построить самолет с низким уровнем выбросов CO2, используя электрическую силовую установку, чтобы проверить, будет ли такая машина пригодна для коммерческого транспорта.
Космическое агентство начало с преобразования итальянского Tecnam P2006T в электрический самолет Maxwell, добавив два электродвигателя производства Joby Aviation вместо оригинальных двигателей Rotax.
Самолет использует уникальную конструкцию крыла с большим удлинением, чтобы сделать его максимально эффективным для электрифицированного полета.
Однако остаются сомнения относительно того, приведут ли результаты летных испытаний X-57 к коммерческим полетам или просто помогут активизировать поиски других средств, таких как водородные самолеты.
По данным NASA, X-57 будет иметь дальность полета около 160 километров и крейсерскую скорость 276 километров в час, однако время полета на первых порах будет составлять не более 40 минут.