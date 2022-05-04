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53 минуты назад

NASA приближается к первым летным испытаниям своего экспериментального самолета

Naked-Science.ru

Представители космического агентства сообщили, что NASA приближается к первым летным испытаниям своего полностью электрического экспериментального X-57 Maxwell, которые начнутся в ближайшее время.

NASA приближается к первым летным испытаниям X-57 Maxwell
Фото: NASANASA

Программа X-57 стартовала в 2016 году в рамках проекта NASA Scalable Convergent Electric Propulsion Technology Operations Research Project (SCEPTOR). NASA намеревалось построить самолет с низким уровнем выбросов CO2, используя электрическую силовую установку, чтобы проверить, будет ли такая машина пригодна для коммерческого транспорта.

Космическое агентство начало с преобразования итальянского Tecnam P2006T в электрический самолет Maxwell, добавив два электродвигателя производства Joby Aviation вместо оригинальных двигателей Rotax.

Самолет использует уникальную конструкцию крыла с большим удлинением, чтобы сделать его максимально эффективным для электрифицированного полета.

Однако остаются сомнения относительно того, приведут ли результаты летных испытаний X-57 к коммерческим полетам или просто помогут активизировать поиски других средств, таких как водородные самолеты.

По данным NASA, X-57 будет иметь дальность полета около 160 километров и крейсерскую скорость 276 километров в час, однако время полета на первых порах будет составлять не более 40 минут.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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