Психологи предупредили о развитии зависимости от TikTok

У людей может развиться психологическая зависимость от TikTok, предупреждают психологи из Университета Тринидада и Тобаго. Об этом они рассказывают в статье, опубликованной в журнале Addictive Behaviors.

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Исследователи опросили 354 студента, из которых 173 пользовались TikTok, а 313 — Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Участники сообщили, есть ли у них навязчивые мысли об этих соцсетях, желание пользоваться ими все больше, заходят ли они в TikTok или Facebook, чтобы забыть о личных проблемах, чувствуют ли беспокойство или расстройство, когда не могут зайти в соцсеть и пытались ли сократить проводимое в ней время. Также участники заполнили опросники, оценивавшие особенности их личности.

Большинство пользователей TikTok не имели зависимости от соцсети. В группу низкого риска попали 25,4% опрошенных, высокого — 6,4%. Как в более ранних исследованиях зависимости от Facebook, зависимыми от TikTok были люди с высокими баллами экстраверсии и одиночества.

«Хотя большинство людей используют TikTok без проблем, исследование показывает, что риск чрезмерного и проблемного использования существует и связан с зависимым поведением, которое потенциально может негативно повлиять на повседневную жизнь людей», — отметили авторы работы.