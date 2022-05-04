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42 минуты назад

Психологи предупредили о развитии зависимости от TikTok

Газета.Ru

У людей может развиться психологическая зависимость от TikTok, предупреждают психологи из Университета Тринидада и Тобаго. Об этом они рассказывают в статье, опубликованной в журнале Addictive Behaviors.

Психологи предупредили о развитии зависимости от TikTok
Фото: ReutersReuters

Исследователи опросили 354 студента, из которых 173 пользовались TikTok, а 313 — Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Участники сообщили, есть ли у них навязчивые мысли об этих соцсетях, желание пользоваться ими все больше, заходят ли они в TikTok или Facebook, чтобы забыть о личных проблемах, чувствуют ли беспокойство или расстройство, когда не могут зайти в соцсеть и пытались ли сократить проводимое в ней время. Также участники заполнили опросники, оценивавшие особенности их личности.

Большинство пользователей TikTok не имели зависимости от соцсети. В группу низкого риска попали 25,4% опрошенных, высокого — 6,4%. Как в более ранних исследованиях зависимости от Facebook, зависимыми от TikTok были люди с высокими баллами экстраверсии и одиночества.

«Хотя большинство людей используют TikTok без проблем, исследование показывает, что риск чрезмерного и проблемного использования существует и связан с зависимым поведением, которое потенциально может негативно повлиять на повседневную жизнь людей», — отметили авторы работы.

Соцсети облегчают взаимодействие между людьми, но не решают проблем с одиночеством или низкой самооценкой, пояснили ученые. Если TikTok и другие соцсети отнимают слишком много времени, а попытки отказаться от них приводят лишь к раздражению и срывам, стоит обратиться к специалисту.

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