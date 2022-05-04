Apple признала устаревшими два популярных планшета

Американская компания Apple признала устаревшим два популярных планшета — iPad Air 2 и iPad mini 2. Оба гаджета официально вошли в опубликованный на сайте корпорации список устройств, которые больше не получают официальной поддержки.

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Таким образом, Apple отказалась от выпуска обновлений для планшетов. Чаще всего гаджеты компании становятся устаревшими через пять-семь лет после их поступления в продажу.

iPad Air 2 был анонсирован в октябре 2014 года. Это был первый iPad с Touch ID. iPad mini 2 был выпущен в 2013 году. Планшет работает на чипе A7, который впервые появился в iPhone 5S.

В феврале этого года список устаревших устройств пополнил смартфон iPhone 6 Plus, выпущенный в сентябре 2014 года.