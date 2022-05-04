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38 минут назад

YouTube планирует внедрить покупки в реальном времени

Газета.Ru

Руководители YouTube делают "большую ставку" на онлайн-покупки и другие коммерческие интеграции с создателями, поскольку в последние месяцы платформа потокового видео демонстрирует более медленный рост доходов от рекламы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

YouTube может внедрить покупки в реальном времени
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вице-президент YouTube по Америке Тара Уолперт Леви рассказала: "Тысячи создателей уже экспериментируют с гораздо более регулярными покупками через VOD, так что следите за новостями. Для нас это большая ставка, и мы рады этому".

Уолперт Леви не раскрыла подробностей о предстоящих функциях покупок на YouTube. YouTube также уделяет особое внимание своим предложениям по покупкам в реальном времени, которые позволяют зрителям приобретать товары в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что ФССП (Федеральная служба судебных приставов) завела в отношении американской транснациональной компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей.

Наука и техника,ФССП России,Google,
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