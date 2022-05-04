Раскрыта дата первого запуска ракеты "Рокот-М"

Летом Варочко сообщал, что "Рокот-М" с российской системой управления впервые может быть запущена в 2022 году, однако после подробного аудита оборудования специалисты заключили, что необходимо привести в порядок оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс.

"Мы в том числе должны устранить вопросы по наземному оборудованию, ... по системе управления был принят ряд решений: не использовать существующую систему управления, которая во многом устарела, а реализовать на этом модернизированном комплексе все самое современное", - сказал Варочко.

В марте Центр им. М. В. Хруничева завершил эскизное проектирование ракеты-носителя "Рокот-М". Первый запуск ракеты-носителя "Рокот" состоялся 16 мая 2000 года. Она использовалась для запуска коммерческих спутников. В марте прошлого года Минобороны опровергло планы по запуску коммерческих спутников с помощью "Рокота-М".