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35 минут назад

Первый запуск ракеты "Рокот-М" запланирован на 2024 год

Газета.Ru

Гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко заявил, что первый пуск ракеты-носителя "Рокот-М" с космодрома Плесецк планируется осуществить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Раскрыта дата первого запуска ракеты "Рокот-М"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Летом Варочко сообщал, что "Рокот-М" с российской системой управления впервые может быть запущена в 2022 году, однако после подробного аудита оборудования специалисты заключили, что необходимо привести в порядок оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс.

"Мы в том числе должны устранить вопросы по наземному оборудованию, ... по системе управления был принят ряд решений: не использовать существующую систему управления, которая во многом устарела, а реализовать на этом модернизированном комплексе все самое современное", - сказал Варочко.

В марте Центр им. М. В. Хруничева завершил эскизное проектирование ракеты-носителя "Рокот-М". Первый запуск ракеты-носителя "Рокот" состоялся 16 мая 2000 года. Она использовалась для запуска коммерческих спутников. В марте прошлого года Минобороны опровергло планы по запуску коммерческих спутников с помощью "Рокота-М".

Ранее Варочко рассказал о том, что сборка первого летного образца кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для ракеты-носителя "Ангара" начнется в 2025 году.

Наука и техника,Алексей Варочко,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,
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