Ученые нашли останки вымершей хищной рептилии

Всего в швейцарской части Альп в конце XX века исследователи обнаружили несколько наборов артефактов, среди них были остатки зубов и позвонков трех вымерших видов древних морских животных, которые ранее были неизвестны науке. Палеонтологи выдвинули гипотезу, что найденным останкам около двухсот миллионов лет. Сообщается, что эти существа по форме были похожи на современных китов, однако имели удлиненные тела и прямые хвостовые плавники.