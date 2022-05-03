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37 минут назад

Twitter начал тестировать функцию демонстрации твитов ограниченному кругу пользователей

ТАСС

Социальная сеть Twitter работает над новой функцией, которая даст пользователям возможность показывать твиты ограниченному кругу людей. Об этом сообщается на странице службы безопасности соцсети.

Twitter начал тестировать новую функцию
Фото: ReutersReuters

"Сейчас мы тестируем [функцию] Twitter Circle, которая позволяет вам добавлять до 150 человек, которые смогут видеть ваши твиты, когда вы захотите поделиться [ими] с меньшей аудиторией", - говорится в заявлении.

Отмечается, что некоторые пользователи могут применять функцию Twitter Circle уже с сегодняшнего дня.

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