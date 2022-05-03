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1 час назад

Глава NASA не исключил возможности отсрочки высадки астронавтов на Луну

ТАСС

Власти США по-прежнему планируют осуществить высадку астронавтов на Луну в 2025 году, однако не исключают возможности переноса миссии на более поздний срок.

NASA может отсрочить высадку астронавтов на Луну
Фото: ReutersReuters

"Мы не будем отправлять астронавтов, пока это не станет безопасным. Если это означает задержку, то мы отложим [полет]. Однако у нас есть все основания полагать, что мы укладываемся в график", - заявил глава NASA Билл Нельсон, выступая во вторник на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы "Артемида" из трех этапов. На третьем этапе космическое ведомство США рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс.

Сроки этапов реализации программы постоянно менялись из-за различных трудностей. До недавнего времени в NASA настаивали на продолжении подготовки к высадке людей на Луну в 2024 году. В конце прошлого года Нельсон признал, что эти планы невыполнимы технически. Он подчеркнул, что сроки придется сдвинуть минимум до 2025 года.

Наука и техника,Билл Нельсон,NASA,Конгресс США,
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