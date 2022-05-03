NASA может отсрочить высадку астронавтов на Луну

"Мы не будем отправлять астронавтов, пока это не станет безопасным. Если это означает задержку, то мы отложим [полет]. Однако у нас есть все основания полагать, что мы укладываемся в график", - заявил глава NASA Билл Нельсон, выступая во вторник на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США.