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4 часа назад

NASA: отношения между астронавтами США и космонавтами РФ остаются профессиональными

ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Отношения между американскими астронавтами и российскими космонавтами продолжают быть профессиональными, международная ситуация этого не изменила. Об этом глава NASA Билл Нельсон заявил во вторник на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США.

"Я не вижу ничего, что нарушило бы эти профессиональные отношения", - сказал он. По словам Нельсона, речь идет об "очень стабильных, профессиональных отношениях между астронавтами и космонавтами, между центрами управления полетами в Москве и Хьюстоне, [об отношениях по] подготовке космонавтов в Америке и подготовке американских астронавтов в Москве и на Байконуре".

При этом, по мнению главы NASA, взаимодействие в космической отрасли с КНР представляет собой "совершенно другой опыт" для США. "Там не было никакой прозрачности, они очень скрытны. <...> Это очень странные отношения с космической программой КНР", - считает Нельсон. Руководитель NASA, в частности, заявил, что в ходе состоявшейся ранее беседы с послом КНР в Вашингтоне призывал Пекин поделиться с мировым научным сообществом образцами лунного грунта, доставленного на Землю в декабре 2020 года аппаратом "Чанъэ-5". "Пока с их стороны не было никаких сигналов", - утверждал Нельсон.

Он также отметил, что не знает, какова степень сотрудничества между Москвой и Пекином по космосу. "Я просто затрудняюсь ответить. <...> Мы не знаем, в какой степени [идет взаимодействие между ними]", - сказал он.

Наука и техника,Билл Нельсон,NASA,Конгресс США,
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