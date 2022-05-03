В НАСА рассказали о планах на сотрудничество с РФ на МКС

США рассчитывают на сотрудничество с Россией по Международной космической станции по крайней мере до 2030 года, заявил глава NASA Билл Нельсон, его цитирует РИА «Новости».
«У нас есть все основания полагать, что русские будут [продолжать работу по] космической станции в ближайшем будущем», — сказал он на слушаниях в конгрессе.
Нельсон также отметил, что организация надеется на продолжение сотрудничества по программе до 2030 года и что его слова основываются на существующих между NASA и «Роскосмосом» «профессиональных отношений». Он также указал, что информация по поводу выхода России из программы МКС неверна.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия определилась со сроками завершения работы на МКС. Он не назвал сроки, но уточнил, что РФ продолжает работу на орбитальной станции до 2024 года. По мнению эксперта Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если Россия выйдет из программы.