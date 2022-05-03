В НАСА рассказали о планах на сотрудничество с РФ на МКС

США рассчитывают на сотрудничество с Россией по Международной космической станции по крайней мере до 2030 года, заявил глава NASA Билл Нельсон, его цитирует РИА «Новости».

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«У нас есть все основания полагать, что русские будут [продолжать работу по] космической станции в ближайшем будущем», — сказал он на слушаниях в конгрессе.

Нельсон также отметил, что организация надеется на продолжение сотрудничества по программе до 2030 года и что его слова основываются на существующих между NASA и «Роскосмосом» «профессиональных отношений». Он также указал, что информация по поводу выхода России из программы МКС неверна.