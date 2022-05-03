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35 минут назад

Обнаружено новое свойство гормона, отвечающего за удовольствие

Ferra.ru

Дофамин считается гормоном, который отвечает за удовольствие и связан с системой вознаграждения в мозге человека. Но учёные недавно выяснили, что у этого вещества есть ещё одно интересное свойство.

Обнаружено новое свойство гормона, отвечающего за удовольствие
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Результаты исследования, опубликованные в JNeurosci, показали, что дофамин (гормон, связанный с системой вознаграждения в мозге и с удовольствием) на самом деле также отвечает за распознавание человеком эмоций других людей. При этом известно, что те, у кого уровень дофамина ниже нормы, испытывают трудности при взаимодействии с окружающими.

В ходе нового исследования участники принимали галоперидол (помогает в выработке дофамина) и плацебо. Вещества принимались в разные дни - перед выполнением задания на распознавание эмоций. Добровольцам нужно было посмотреть и оценить видеоролики, на которых люди выражали эмоции при помощи «языка тела».

Оказалось, что у тех, чей уровень дофамина изначально был низким, галоперидол улучшал способность распознавать эмоции окружающих. А вот тем, у кого дофамина было сразу много, - только мешал.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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