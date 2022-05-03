Ученые разработали способ учета лесных ресурсов с точностью до дерева

"В инструкциях сказано, что должен человек в поле прийти и померить руками, так и работают, и, к сожалению, подвижек со стороны Рослесхоза, пока нет. Есть предложения от научного сообщества, мол, давайте новые способы внедрять, но лесное хозяйство очень консервативно", - отметил Алешко, уточнив, что лесопроизводители региона заинтересованы в получении автоматизированных данных и предоставляют материалы о своих участках исследователям. "У них есть заинтересованность. Но здесь двоякая ситуация, они должны в своей работе использовать официальную информацию, которая даже часто устаревшая. Но для служебных целей они хотят иметь актуальную информацию", - добавил он.