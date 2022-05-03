Учёные считают, что морской грунт содержит более миллиона тонн сахара

Журнал Nature Ecology & Evolution опубликовал материал, описывающий результаты исследования, проведенного биологами из Института морской микробиологии Общества Макса Планка, которые обнаружили, что морские водоросли выделяют в почву большое количество сахара, в основном в виде сахарозы. Этого количества хватило для производства 32 миллиардов банок кока-колы.

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Морские водоросли насыщают ризосферу (узкий слой почвы, прилегающий к корням растений) большим количеством сахара, в основном в форме сахарозы. Концентрация сахарозы под корнями водорослей в 80 раз выше, чем в любом другом месте моря.

“По нашим оценкам, ризосфера морских водорослей во всем мире содержит от 0,6 до 1,3 миллиона тонн сахара, в основном в форме сахарозы”, – говорят ученые.

Специалисты замечают, что это удивительно, так как обычно микроорганизмы очень быстро используют любые свободные сахара. Но как выяснилось, помимо углеводов, водоросли производят фенолы, которые не позволяют микроорганизмам использовать эти сахара. Поэтому сахар остается на дне, что очень хорошо, ведь если бы он оказался в океане, то вернулся бы в атмосферу в виде углекислого газа.

Биологи считают, что запасы, образующиеся в ризосфере, являются своего рода подушкой безопасности, которая накапливается в течение лета и позволяет морским водорослям пережить периоды недостаточного освещения, а также включает в себя избыток сахара, в котором растения не нуждаются.

Кстати, морские водоросли являются одним из основных глобальных поглотителей углекислого газа, который они используют для фотосинтеза. Каждый квадратный километр водорослей накапливает почти в два раза больше углерода, чем леса на суше, а поглощение происходит в 35 раз быстрее. К сожалению, численность морских водорослей также сокращается, что опасно для экологического благополучия планеты.