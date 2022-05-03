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34 минуты назад

Экологи выяснили, как вымирание динозавров сказалось на эволюции деревьев

Газета.Ruиещё 1

Вымирание крупных травоядных динозавров, вопреки более ранним теориям, не помешало эволюционировать деревьям с крупными плодами, выяснили ученые из Лейпцигского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Ученые выяснили, как вымирание динозавров сказалось на эволюции деревьев
Фото: pixabaypixabay

Исследователи проанализировали ископаемые и существующие сегодня пальмы. Генетический анализ позволил отследить изменения, происходившие на протяжении тысячелетий. Результаты подтвердили существовавшее ранее предположение, что многие виды пальм во времена динозавров имели крупные плоды, а стволы и листья были покрыты шипами и колючками.

При этом скорость, с которой возникали новые виды пальм с маленькими плодами, после вымирания динозавров уменьшилась, а скорость эволюции видов с крупными плодами оставалась почти неизменной. Таким образом, пальмы с крупными плодами существовали и после вымирания динозавров — по-видимому, мелкие животные тоже были в состоянии добраться до плодов и разнести семена.

«Мы смогли опровергнуть прежнее научное предположение о том, что наличие крупных плодов пальм зависело исключительно от крупных травоядных животных. Поэтому мы предполагаем, что отсутствие влияния крупных травоядных привело к появлению более плотного растительного покрова, в котором растения с более крупными семенами и плодами имели эволюционное преимущество», — отметили авторы работы.

Понимание того, как вымирание травоядных динозавров сказалось на эволюции растений, способно помочь в прогнозировании будущих экологических изменений, надеются исследователи. Сейчас вымирание крупных травоядных животных продолжается из-за влияния человека, и данные о возможных изменениях позволят представить, чем это может быть чревато для растений.

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