На коров наденут маски, чтобы сократить выбросы метана

Проблема парниковых газов стоит на повестке дня уже несколько десятилетий. Хотя среди ученых нет единого мнения о негативном влиянии парниковых газов на климат планеты, крупный рогатый скот также был назван серьезным загрязнителем. По оценкам некоторых экспертов, на долю коров приходится 14,5 процента выбросов всех газов. Для того чтобы уменьшить негативное воздействие на природу, которое оказывают газы, выделяемые коровами, британские ученые создали устройство, способное частично решить эту проблему.

Инженеры создали маску, которая нейтрализует метан, выделяемый коровами при отрыжке, превращая его в водяной пар, и теоретически может уменьшить негативный эффект.

Разработчики надеются, что их устройство будет востребовано, поскольку крупный рогатый скот по всей Земле ежегодно выбрасывает в атмосферу планеты колоссальное количество опасного газа. По оценкам экспертов одна корова в год выделяет 400-500 л метана, а количество коров на планете составляет примерно 1,5 миллиарда.