Rocket Lab впервые в истории поймала космическую ракету вертолетом

Миссия называлась There And Back Again, в качестве отсылки к книге Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Спустя две минуты после запуска c космодрома в Новой Зеландии, совершенного в ночь на вторник (мск), произошло разделение ступеней. Вторая ступень продолжила разгон 34 спутников, а первая начала спуск в рассчитанный район. На высоте около 13 километров вышел тормозной парашют, рассчитанный на высокую скорость, а на высоте шести километров был выпущен основной.