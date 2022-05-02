Создана «идеальная» мышь для видеоигр

Энтузиаст Камаль Картер модифицировал компьютерную мышь для автоматического прицеливания в играх. Об этом сообщает издание Hackaday.

Фото: Kamal Carter / YouTube Kamal Carter / YouTube

На основе компьютерной мыши блогер создал устройство, которое способно автоматически прицеливаться и уничтожать цели в видеоиграх. Девайс представляет из себя подвижную платформу, оснащенную колесами с приводом, внутри которой находится мышь. «Идеальный» для видеоигр аксессуар способен обнаруживать цели на экране компьютера, наводить прицел и уничтожать их.

Картер объяснил, что положением площадки — соответственно, и курсора на экране — управляет специальная программа. Написанный специалистом алгоритм анализирует контрастные объекты, наводит на них прицел и совершает выстрел в игре.

По словам журналистов, изобретение энтузиаста теоретически может быть полезно в ряде игр, однако эффективность устройства зависит от степени контраста изображения виртуального противника. Также модифицированная мышь крайне быстро реагирует на цели, что выделяет игрока на фоне остальных геймеров и позволяет оперативно вычислить его с помощью специального ПО для борьбы с читерами.