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9 минут назад

Создана «идеальная» мышь для видеоигр

Lenta.ru

Энтузиаст Камаль Картер модифицировал компьютерную мышь для автоматического прицеливания в играх. Об этом сообщает издание Hackaday.

Создана «идеальная» мышь для видеоигр
Фото: Kamal Carter / YouTubeKamal Carter / YouTube

На основе компьютерной мыши блогер создал устройство, которое способно автоматически прицеливаться и уничтожать цели в видеоиграх. Девайс представляет из себя подвижную платформу, оснащенную колесами с приводом, внутри которой находится мышь. «Идеальный» для видеоигр аксессуар способен обнаруживать цели на экране компьютера, наводить прицел и уничтожать их.

Картер объяснил, что положением площадки — соответственно, и курсора на экране — управляет специальная программа. Написанный специалистом алгоритм анализирует контрастные объекты, наводит на них прицел и совершает выстрел в игре.

По словам журналистов, изобретение энтузиаста теоретически может быть полезно в ряде игр, однако эффективность устройства зависит от степени контраста изображения виртуального противника. Также модифицированная мышь крайне быстро реагирует на цели, что выделяет игрока на фоне остальных геймеров и позволяет оперативно вычислить его с помощью специального ПО для борьбы с читерами.

Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Horizon Forbidden West оказалась самой продаваемой игрой в магазинах сети за первый квартал 2022 года. Без учета новых релизов самой популярной игрой за март оказалась Far Cry 6, всего первого квартала — FIFA 22.

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