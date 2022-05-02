Названы главные признаки мошенничества в WhatsApp

Мошенника в WhatsApp можно выявить по двум признакам, пишет портал The Sun со ссылкой на слова специалистов по информационной безопасности.

Так, сообщения, пришедшие с неизвестных номеров, с высокой долей вероятности могут быть мошенническими.

«Если в сообщениях от неизвестных номеров допущены орфографические или пунктуационные ошибки, то с большой долей вероятности вы общаетесь с мошенником. То же самое касается и известных контактов, если сообщения от них выглядят иначе, чем обычно», – рассказали ИБ-специалисты.

Кроме того, злоумышленники часто могут маскироваться под представителя техподдержки или сообщать потенциальной жертве о том, что она якобы выиграла некий приз. Также мошенническими являются сообщения, содержащие ссылки, которые пользователь не ожидал получить.

«Киберпреступники могут использовать специальные символы, чтобы замаскировать вредоносную ссылку, которая на первый взгляд выглядит как знакомый или авторитетный сайт», – отметили эксперты.