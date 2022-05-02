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1 час назад

Стали известны новые подробности об iPhone 15

Газета.Ru

Аналитики с Уолл-стрит утверждают, что компания Apple установит в iPhone 15 собственный модем 5G, об этом сообщает новостной портал MyDrivers. Смартфон должен выйти осенью 2023 года.

Появились новые подробности об iPhone 15
Фото: PexelsPexels

По данным источника, производством будет заниматься тайваньский завод TSMC по производству микроэлектроники, во время создания модема будут использовать технологии 3 или 4 нм. Переход на собственный 5G модем позволит Apple снизить зависимость от Qualcomm и сократить расходы.

Apple уже переманила большое количество инженеров Intel по разработке модемов, а также набирает экспертов по спутниковой связи. Эксперты ожидают, что решение компании может быть производительнее. Уровень сигнала и скорость передачи данных будут выше, чем у модемов Qualcomm, которые Apple сейчас использует в своих смартфонах.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователи не оценили новую функцию Apple. В iOS 15.5 добавили функцию, которая удаляет фотографии из ряда мест из воспоминаний на iPhone. К таким запрещенным локациям относятся концлагеря, дом Анны Франк, фабрика Шиндлера, и посвященные холокосту мемориалы. В будущем список мест может пополниться.

Наука и техника,Qualcomm,Intel,Apple,
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