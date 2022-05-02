Появились новые подробности об iPhone 15

Аналитики с Уолл-стрит утверждают, что компания Apple установит в iPhone 15 собственный модем 5G, об этом сообщает новостной портал MyDrivers. Смартфон должен выйти осенью 2023 года.

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По данным источника, производством будет заниматься тайваньский завод TSMC по производству микроэлектроники, во время создания модема будут использовать технологии 3 или 4 нм. Переход на собственный 5G модем позволит Apple снизить зависимость от Qualcomm и сократить расходы.

Apple уже переманила большое количество инженеров Intel по разработке модемов, а также набирает экспертов по спутниковой связи. Эксперты ожидают, что решение компании может быть производительнее. Уровень сигнала и скорость передачи данных будут выше, чем у модемов Qualcomm, которые Apple сейчас использует в своих смартфонах.