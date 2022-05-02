Появились новые подробности об iPhone 15

Аналитики с Уолл-стрит утверждают, что компания Apple установит в iPhone 15 собственный модем 5G, об этом сообщает новостной портал MyDrivers. Смартфон должен выйти осенью 2023 года.
По данным источника, производством будет заниматься тайваньский завод TSMC по производству микроэлектроники, во время создания модема будут использовать технологии 3 или 4 нм. Переход на собственный 5G модем позволит Apple снизить зависимость от Qualcomm и сократить расходы.
Apple уже переманила большое количество инженеров Intel по разработке модемов, а также набирает экспертов по спутниковой связи. Эксперты ожидают, что решение компании может быть производительнее. Уровень сигнала и скорость передачи данных будут выше, чем у модемов Qualcomm, которые Apple сейчас использует в своих смартфонах.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователи не оценили новую функцию Apple. В iOS 15.5 добавили функцию, которая удаляет фотографии из ряда мест из воспоминаний на iPhone. К таким запрещенным локациям относятся концлагеря, дом Анны Франк, фабрика Шиндлера, и посвященные холокосту мемориалы. В будущем список мест может пополниться.